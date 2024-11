Eesti interneti nähtamatud niidid: kui kindel on meie ühendus välismaailmaga?

Kahtlusalune Hiina puistlastilaev Yi Peng 3 seisis 20. novembril ankrus Taani väinades ja seda jälgisid Taani mereväe patrull-laevad. Soome ja Rootsi alustasid uurimist kahe katkenud merealuse ühenduse sabotaaži kahtluse kohta, kuna just see laev oli mõlemas katkestuskohas.

Maailma seovad nähtamatud võrguniidid, mis jooksevad mööda merepõhja. Viimase ajani mõtlesid küllap vaid asjatundjad, kui õrnad on need merealused kaablid – nende taha võivad takerduda laevade ankrud ja kalurite traalid. Kas me oleme selliste rikete ees kaitsetud?