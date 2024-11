«Kümme aastat me oleme selle Nordicaga elanud ja mulle tundub, et oleme justnagu leppinud sellega, et oleme mingisuguses paralleelmaailmas, kus võib raha tuulde loopida ja ettevõtte juhid saavad kosmilisi töötasusid. Aga me jätame alati ütlemata, kes selliseid otsuseid on langetanud,» ütles Fjuk.

Ta lisas, et Nordicaga seoses räägime võib-olla ka Eesti Energiast ja siin on vaja esitada küsimus vastutusest. «Kuivõrd tegemist on riigile kuuluva ettevõttega, siis kahtlemata poliitilisest vastutusest. See on ju nende inimeste otsuste tulemus, kes on kümme aastat istunud valitsuses või riigikogus või Eesti Energia nõukogus. Ma pole näinud ühtegi intervjuud, kus need isikud oleksid kahetsust avaldanud või vähemalt oma osalust selles näinud. Mis on see põhjus, et erakonnad tunnevad ennast karistamatult, lausa jultunult nendes kontekstides. Ükskõik mida nad teevad, ei valitsuses, riigikogus või mõnes nõukogus nad otsuste eest ei vastuta,» lausus Fjuk.