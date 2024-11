Teedel püsib libedaoht

Laupäeva pärastlõunal on maanteed peamiselt soolaniisked või märjad, Harju- ja Raplamaal sajab lund, mille tõttu on sealsed teed lumised ja võib esineda tuisku. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis kergelt plusspoolel mujal alla nullkraadi. Teetemperatuurid püsivad kõikjal alla nulli, jäädes 0 ja -6 vahele. Teedel püsib jäite- ja libeduseoht.