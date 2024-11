Alar Karis: peame seisma vastu Venemaa manipulatsioonidele toidujulgeolekuga

«Venemaa rünnakud Ukraina toidutootmise ja tarneahelate vastu on rünnakud kogu rahvusvahelise kogukonna vastu. Peame ühiselt seisma vastu Venemaa manipulatsioonidele toidujulgeolekuga,» sõnas Eesti riigipea.

«Enam kui 90 aastat on möödas Holodomori näljahäda-genotsiidi ebainimlikust viletsusest. Stalini režiimi õudused kajavad ka täna, kui toitu kasutatakse taas relvana kõige haavatavamate vastu,» ütles ta.

«Enne Venemaa alustatud sõda tootis Ukraina piisavalt toitu, et varustada 400 miljonit inimest, ja eksportis viimase kümnendi jooksul ligikaudu poole kogu maailma päevalilleõli varust,» ütles Karis.

Ta lisas, et Ukraina viljainitsiatiiv aitab stabiliseerida toidu hindu ja toob leevendust riikidele, kus nälg võib süvendada ebakindlust ja konflikte.

Eesti jätkab tuge Maailma Toiduprogrammile ning samuti Ukraina viljainitsiatiivile (Grain from Ukraine), mida rahastatakse juba kolmandat aastat järjest 50 00 euroga. Hiljuti külastas Karis Maailma Toiduprogrammi keskust Ammanis, kust on ka Ukraina viljatarned viidud Gazasse.

«Toiduprogrammi töö on eluliselt tähtis paljudele riikidele, sealhulgas Liibanonile, Jeemenile, Afganistanile ja Süüriale,» märkis riigipea.

«Viimase kahe aasta jooksul on Eesti aidanud soetada seadmeid, mis kiirendavad miinide eemaldamist ja võimaldavad ukrainlastel lahingutes tagasi võidetud maad kiiresti taas harida. See on aidanud ukrainlastel hoida maad haritavana ka sõja kolmanda talve künnisel,» lisas ta.