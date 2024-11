Raport: personaalne riik peaks keskenduma andmete abil tervise- ja sotsiaalprobleemide ennetamisele

Arenguseire Keskuse ekspert ja uurimissuuna juht Kaupo Koppel rõhutas, et tervise- ja sotsiaalprobleemide ennetamine peaks olema personaalriigi ehk digitaalse heaoluriigi arendamisel keskne prioriteet. «Eesti kui vananeva elanikkonnaga heaoluriigi kestlikkus sõltub sellest, kui tõhusalt suudame ennetada elustiilihaigusi, töötust ja haridustee liigvarajast katkemist. Personaalriigi suunas liikumisel peaks keskne fookus olema just nende probleemide järjest tõhusamal ennetamisel, et parandada seeläbi nii inimeste elukvaliteeti kui ka säästa riigi raha tagajärgedega tegelemiselt,» ütles Koppel.