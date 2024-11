Järgmisel aastal hakatakse projekteerima Tallinna peatänavat

Tallinna linnavalitsuses on pärast mitut aastat taas tekkinud üksmeel, et viis aastat tagasi riiulisse tõstetud peatänava projektiga peaks edasi minema ning järgmise aasta linnaeelarvesse pandi kirja, et alustatakse peatänava projekteerimisega, vahendas ERR.

Linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippus kinnitas, et projekti aluseks saab tõesti kaheksa aasta tagune ideekonkursi võidutöö «Kevad linnas» ja et projekteeritakse, nagu algul oli plaanis ehk Narva maanteelt Jõe-Pronksi tänava ristist kuni Vabaduse väljakuni.

«Mis me vahepeal oleme teinud, on see, et oleme üle vaadanud linnaametite murekohad ja leidnud kokkulepped, kuidas projekteerimistingimuste koostamisega edasi minna, praegu ongi peatänav projekteerimistingimuste koostamise faasis,» lausus Lippus.

Mihhail Kõlvarti (Kesk) linnavalitsus pani Peatänava projekti 2019. aastal seisma põhjendusega, et see polnud piisavalt läbi mõeldud, oleks põhjustanud ummikuid ning muutnud ühistranspordi aeglaseks.

«See projekt ei olnud terve kesklinna kontekstis läbi mõeldud. Kujutame endale ette olukorda, et kahe aasta pärast on meil selles kohas läbilaskevõimekus miinus 75 protsenti. Ja ummikus seisaksid mitte ainult autod, vaid ka bussid järjekorras bussipeatuste ees. Me ei loobunud sellest projektist, jah, tulevikus peabki kesklinn olema mõeldud eelkõige jalakäijatele, aga seda tuleb kontseptuaalselt ette valmistada,» rääkis Kõlvart toona.

Tänaseks on valminud sadama trammiliin ning paljud ühissõidukiliinid on Hobujaama ristmikust ja Viru ringist eemale suunatud, nii et projekteerimistingimuste koostamisel vaadatakse kogu projekti uue pilguga.