SAATUSEAASTA 1944 Viimased lahingud Eestis - Hitleri utoopia laastas Sõrve poolsaare

Sõrve poolsaar osa Kuramaa kotist?

Meenutame Nõukogude Liidu Eestile tekitatud kannatusi ja kahju. 80 aastat tagasi Eestis toimunu ja praegu Ukrainas toimuv võib meid taas ohustada, kui me ei mäleta oma minevikku.

Saaremaal järgnenud sündmused meenutasid Punaarmee olukorda 1941. aastal, kui lahingud takerdusid Sõrve poolsaarel. Oluline erinevus on selles, et Saksa vägedel jäi võimalus evakueerida või siis vägesid ja varustust juurde tuua üle Irbe väina Kuramaalt, mida Punaarmee sõja lõpuni vallutada ei suutnudki. Nii võib poolteist kuud kestnud Sõrve lahinguid vaadelda osana Kuramaa koti lahingutest. Sõrve poolsaare hoidmist peeti esmalt oluliseks, et julgestada Riia sadamat. Kuid pärast Riia langemist 13. oktoobril ands Hitler korralduse Sõrve kaitsmist siiski jätkata ning 22. oktoobril kuulutas ka selle «kindluseks».