Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) tunnistab, et viimasel viiel aastal on ilmnenud suundumus panna venekeelsed lapsed eesti koolidesse. «Näiteks Lasnamäel on eestikeelsed Laagna ja Kuristiku gümnaasium täis. Need on väga populaarsed eesti keelt mitte emakeelena kõnelevate perede seas,» ütleb Jašin.