Kired hääleõiguse äravõtmise ümber: konkurendid peavad Keskerakonna juttu küüniliseks

«See on väga küüniline ja see on julgeolekuoht!» lisas Kõlvart. «Selle asemel, et mõelda, mis on põhiseaduse muutuse pikaajaline mõju, sh julgeolekumõju, me arutame, kuidas see mõjutab valimisi. Kui poliitikud lubavad endale muuta põhiseadust valimiste nimel, siis on midagi väga mäda meie süsteemis. See on väga ohtlik,» rääkis Kõlvart. Ta hoiatas, et need mõjud tekitavad tulevikus probleeme.