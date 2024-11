«Pelguranna uus trammiliin parandab oluliselt kohalike elanike liikumisvõimalusi ja aitab kaasa keskkonnasõbraliku linnaruumi arengule. Lisaks trammiteedele investeerime Euroopa Liidu toel ka jalgrattateede ja ühistranspordisõlme arendamisse. Eesmärk on, et Eesti suurima liikluskoormusega linnas oleks rohkem võimalusi säästvaks liikumiseks,» sõnas taristuminister Vladimir Svet.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul on Pelguranna trammitee rajamine osa linna ambitsioonikast ühistranspordi arendamise plaanist. «Investeerime lähiaastatel enam kui sada miljonit eurot, et rajada uusi trammiteid ning uuendada pea täielikult meie veerem. Tuleval aastal käivitame Pelguranna ja Liivalaia-Kristiine trammiteede projekteerimise ning sõitjatele saame uued liinid avada 2029. aastal. Lisaks soetame samal ajal uusi tramme, trolle ja biogaasibusse, et ühistransport oleks mugavaks alternatiiviks isiklikule sõiduautole,» ütles Ossinovski.