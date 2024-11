Õiguskantsler ütles skandaalses lapse hooldusõiguse juhtumis sõna sekka

Ligi kaks kuud on möödas sellest, kui üks vanematevaheline võitlus jõudis nii kaugele, et väikest last tiriti lastekaitsespetsialistide, kohtutäituri ja politseinike juuresolekul. Õiguskantsler Ülle Madise järelevalvemenetlus näitas, et skandaalses olukorra kulmineerumises on vaid üks süütu osaline – laps.