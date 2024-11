Tallinn vabastas majaomanikud lumerookimisest, kuid mitte vastutusest

Möödunud nädalal kinnitas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Elari Udam (pildil), et kui lumekaardil on kirjas, et vastava tänavalõigu puhastamise eest hoolitseb linn, siis pole majaomanikul kohustust lumelükkamise ja libedusetõrjega tegeleda. «Ega lumelükkamine pole keelatud, aga kohustust osal majaomanikel enam pole. Seal, kus linn on lubanud koristada, ootame pigem tagasisidet, kui töö on tegemata. Siis teame midagi ette võtta,» ütles Udam Postimehele.