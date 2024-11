Umerov arutas liitlastega Ukraina relvajõudude kiireloomulisi vajadusi

«Loodame oma partneritele initsiatiivi meie brigaadide ja pataljonide varustamisel. Meil on juba edukas koostöö Prantsusmaaga, kes tagas ühe meie brigaadi väljaõppe ja varustas selle soomukitega,» märkis kaitseminister.

Teine oluline toetusvaldkond on Ukraina õhutõrje tugevdamine talve eel.

Tähtsuselt järgmine pakiline probleem on suurtükiväe laskemoon. Minister tänas Euroopa partnereid miljoni suurtükimürsu tarnimise eest, kuid märkis, et vaenlasega võrdse taseme saavutamiseks on vaja rohkem.