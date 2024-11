SAATUSEAASTA 1944 Sõrulaste Kolgata tee teises ilmasõjas

Kodumaale saabunuil tuli läbi teha karantiin ja taustakontroll filtratsioonilaagrites. Üks suuremaid neist asus Põllkülas, kus Saksa okupatsiooni ajal hoiti Eestisse evakueeritud ingerisoomlasi. Igas maakonnas oli repatrieerimise osakond, kus toimus dokumentide vormistamine. Juba 30. novembriks 1945 oli Saaremaale repatrieeritutena Euroopast tagasi pöördunud 1520 isikut, kellest peamise osa moodustasidki sõrulased. Sõrulaste endi arvates jõudis neid Eestisse tagasi umbes 2200, kuid oma kodudesse paljud neist enam ei pääsenud, sest need olid võetud Punaarmee valdusse või lahingutes hävinud.

Vasakul Tiiu Mõtt, kes kulutas mitmekuisel jalgsiteekonnal kodumaale ära 3 paari sõdurisaapaid. Foto: Saaremaa muuseum

Sõrulaste sõjaaegse saatuse käsitlemine on Eesti traditsioonis üksjagu eriline ja kohati vastuolulinegi. Nõukogude perioodil oli selge, et sõjaohvritest rääkimine oli rangelt ideoloogiliselt reguleeritud. Sõrulased olid selles vaates «fašismiohvritena» igati aktsepteeritud ohvrid, kes ka rahvusvahelises vaates on saanud Saksamaa valitsuselt juutide, Nõukogude sõjavangide ning sunnitööle viidute kõrval rahalist kompensatsiooni. See Nõukogude-aegne pärand on tekitanud aga olukorra, kus senini räägitakse sõrulastest kui «laagrisse» või isegi «koonduslaagrisse» saadetutest.

Avades teemat ideoloogilise filtrita, siis koonduslaagritega ei olnud neil mingit pistmist ning see termin on kahetsusväärsel kombel kaotanud paljuski oma algupärase sisu ja muutunud üldterminiks, mida kiputakse kasutama igasugu asutuste kohta, kuhu inimesi sõjaajal koondati. Põgenikelaagritesse koondati aga sõja jalust pagevaid inimesi kõigis riikides, kus neid suuremal arvul oli, ning need ei olnud mingil moel karistusasutused.