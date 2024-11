Aasta kodanik 2024 on Iti Aavik

Siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul on seekordne kodanikupäev erakordne. «Kodanikupäeva aumärkidele ja aasta kodaniku tiitlile esitati erakordselt palju kandidaate – lausa kaks korda rohkem kui möödunud aastal. Usun, et see peegeldab meie ühiskonna võimet hinnata ja väärtustada neid inimesi, kes on valmis oma ajast ja energiast panustama, et teistel oleks parem olla. Ühtlasi on hea meel, et jätkuvalt on kandidaate ka erinevatest elu- ja tegevusvaldkondadest, näiteks tänavu esitati mitmeid kandidaate haridus- ja noortevaldkonnast, mis näitab, et meie ühiskond oskab järjest enam hinnata ka tööd ja panust meie järeltuleva põlvkonna kasvatamisel,» lisas Läänemets.