Eestil on lennuõnnetuste uurimiseks võtta täpselt üks inimene

Vilniuses juhtunud lennuõnnetus DHLi kaubalennukiga ei ole vaatamata mitmetele avalikkuses kerkinud teooriatele veel vastust saanud, sest uurimine alles käib. Postimees küsis, kuidas Eesti sellise lennuõnnetuse uurimiseks valmis on, ning avastas, et ametlikult on riigi palgal vaid üks spetsialist, kes sellise õnnetuse uurimisega tegeleda võiks.