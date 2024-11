GALERII Eesti vabaduse hoidjad ja riikluse edendajad said teeneteristid

Tsahkna sõnas aktusel peetud kõnes, et vabadus on see, mille nimel Eesti välisteenistus iga päev töötab, sest vabadus ei ole iseenesestmõistetav, seda eriti viimasel ajal. «Vabaduse eest tuleb võidelda ning mitte ainult siinkandis, vaid kogu maailmas,» ütles ta. «Seepärast on meie välisteenistuse õlgadel kanda oluliselt suurem koorem kui meie rahva suurus võibolla eeldab. Sest vabaduse eest seismine on meile eksistentsiaalne küsimus ning mis kõige olulisem – me oleme eestkõnelejana usutavamad kui kunagi varem.»