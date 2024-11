Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) nentis Postimehe otsesaates, et riik ei ole ettevõtetele sobiv omanik ja isegi strateegiliselt olulistes taristuettevõtetes peaks vähemusosalus kuuluma eraomanikele.

Seni on riigiettevõtete nõukogude liikmed valinud nimetamiskomitee, kuhu kuuluvad nii riigi tippjuhid kui ka erasektori esindajad. Kuid eelmisel nädalal teatavaks saanud Nordica pankrot ja Eesti Energiaga seonduv kinnitavad taas juba vana tõde, et üldiselt ei pea riik olema selliste ettevõtete omanik, mis on vajalikud riigi valitsemise strateegilisteks eesmärkideks.