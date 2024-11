«Suure kahetsusega teatan, et Defest Expo 2024 ei toimu sabotaaži ​ja ettenägematute väljakutsete tõttu. Hindame kõrgelt teie osalust ja pühendumust sellele projektile ning mõistame, kui oluline see meie kogukonnale oli,» kirjutas Dmõtro Dolgii.

«Meil on siiralt kahju, et valmistasime pettumuse. Mõistame teie panustatud aega, energiat ja lootust, mida te olete kulutanud väljapaneku korraldamiseks ning jagame teie pettumust,» lisas Dolgii. «Neid, kes otsivad rohkem teavet erakorraliste asjaolude kohta, sealhulgas ametivõimude tegevuse kohta, julgustan kuulama minu helisõnumit. Olgu ühtsus see, mis valitseb, näidates oma tugevust ja vastupidavust,» lisas Dolgii.