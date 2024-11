Vaid kolm kriisihoolduspere: asendushooldusel lastele otsitakse peresid

Sotsiaalkindlustusameti (SKA) asendushoolduse talituse juht Kaja Rattas märkis, et Eestis eraldatakse igal aastal perekonnast ligi 300 last. «Osa neist naaseb peagi oma sünniperre, ent paljudel pole see võimalik. Alati ei õnnestu lapsele ka sugulaste juures uut elupaika leida ja see on koht, kus appi tuleb asendushooldus. Eesti asendus- ja perekodudes kasvab praegu ligikaudu 700 last.»

Hoolduspere kasvatab oma kodus teistest vanematest sündinud last, hoolitsedes lapse eest kuni ta täiskasvanuks saamiseni või ajutiselt, kuni lapse sünnipere suudab taas lapse eest hoolt kanda. Praegu elab Eestis 133 hooldusperes 169 last.

Mullu sai SKA hoolduspereks saada soovijatelt küll 42 sooviavaldust, ent peret vajavaid lapsi on kordades rohkem.

«Võimalusel eelistame alati perepõhist asendushooldust asutusepõhisele, et laps kasvaks just talle sobivas peres. Asendushooldust vajavale lapsele sobivat peret otsides on reegel, et just lapsele otsitakse perekonda, mitte peredele ei valita lapsi. Soovime levitada mõtteviisi, et kellegi aitamine ei muuda küll tervet maailma, kuid võib muuta kogu maailma ühe inimese jaoks, luues talle turvalisema tuleviku. Paraku on kasvanud armastavat kodu vajavate laste arv, ent hoolduspereks soovijate hulk on viimasel ajal languses,» tõdes SKA asendushoolduse peaspetsialist Raili Pütsepp.

Kampaania «Kui sinu südames on ruumi». Foto: Sotsiaalkindlustusamet