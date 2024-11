Põhjus, miks meelt avaldati jäi Kaljulaidile segaseks, aga oli seotud Uberi reeglite muudatustega. «Nad olid vist muutnud juhtide tasustamise süsteemi ja [juhid] leiavad, et see on väga ebaõiglane. Selle vastu protestimiseks takistavad teistel Uberi juhtidel tööd teha, püüavad neile peksa anda ja ähvardavad.»

«Prantsuse märulipolitsei oli väljas kilpide ja kiivritega. Aga nad seisid eemal ja vaatasid kogu seda stseeni suurte silmadega pealt. Keegi neist lillegi ei liigutanud. Ju on siis okei panna tee kinni ja takistada liiklust. See oli väga huvitav, et nad midagi ei tee. Eestis oleks see mõeldamatu, politsei loomulikult oleks sellesse pooleldi kähmlusesse vahele läinud,» muljetas Kaljulaid.