POSTIMEHE PARNASS Anton Jürgenstein – ajakirjanik «Jumala armust»

Anton Jürgenstein (1861–1933) müüs maha Pärnu külje all asunud heal järjel Sauga talu koos paarikümne lüpsilehma, viie hobuse ja muude kariloomadega, loobus Vändra kihelkonnakooli juhataja ametist, mida oli edukalt pidanud alates 1888. aastast, ning kolis oma suure perega (poeg ja kuus tütart) Tartusse, et hakata tööle ajalehe Postimees toimetuses. See kõik toimus 1906. aasta alguses.