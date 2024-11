PALJU KRIITIKAT Tallinna linnavalitsuse plaan raputab lastekaitsetööd

Abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa) ütles üleeilsel pressikonverentsil, et nii tagatakse lastele ja peredele parim võimalik tugi ja süsteem muutub üle linna ühtsemaks. Kase märkis, et muudatusi on arutatud lausa mitu kuud ja et 2021. aastal tehtud audit näitas, et Tallinnas puudub ülelinnaline ühtne ja struktureeritud lähenemine lastekaitse juhtumikorraldusele.