SOS! Verevarud on kriitilises seisus

Regionaalhaigla verekeskuse verevarud on jõudnud kriitilise piirini, eriti kriitilised on B reesusnegatiivse veregrupi varud, kõiki haiglate tellimusi ei ole enam võimalik täita.

Haiglates on mitmed patsiendid, nende hulgas lapsed, kes vajavad vereülekandeid, seepärast on vaja kõigi veregruppidega doonorite abi. Väga oodatud on kõik doonorid esimesel võimalusel verd loovutama lähimasse vereloovuskohta.