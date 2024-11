Ruhnu liitus Saarte Energiaagentuuriga

Need väljakutsed on Ruhnu jaoks suured, kuid sarnased probleemid on ka teistel saartel, mistõttu koostöö ja kogemuste jagamine pakuvad olulist tuge. Ruhnu on koos Saaremaaga juba osalenud Euroopa Liidu saarte puhta energia programmis eesmärgiga olla 2030 vaid taastuvenergiat tarbiv saar.