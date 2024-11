FOTOD Eesti kriminalistid viibivad Leedu lennuõnnetuse sündmuskohal

Kriminalistikatalituse juht Elari Haugas rääkis, et neil on võimalus saada sündmuskohal vahetu ülevaade juhtumi uurimisest.

«Meid võeti väga hästi vastu ja räägiti avatult kogu senisest protsessist. Lisaks nägime, kuidas kolleegid Leedu erinevatest piirkondadest on tulnud kokku, et vahetustega raskeid olusid trotsides otsida ja leida üles iga kõige väiksemgi asitõend,» ütles Haugas. Tema sõnutsi on nad praeguseks teinud mitmeid lehekülgi märkmeid, mida kodumaal kolleegidega jagada.