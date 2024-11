Hellitavalt Raspiks kutsutud Rasputin saabus nelja aasta eest Inglismaal asuvast Yorkshire’i looduspargist Eestisse, kus temast sai ustav kaaslane jääkaru Friidale. Viimased 60 aastat Tallinna loomaaia zoo-osakonnas loomakasvatuse nõunikuna töötanud Anne Eensalu sõnul on aegade jooksul nende juures elanud kümneid jääkarusid, kuid Raspi on justkui musternäide: rahulik, rõõmsameelne ja julge. «Ta jõudis meile ikka suure karuna, kaaludes toona 500 kilogrammi,» mainib Eensalu. «Kogu aeg on ta nii külastajatele kui ka töötajatele palju rõõmu pakkunud. Kui Friidale meeldib ennast mullas mäkerdada, siis Raspi on tõeline veeloom ja see on inimesi naerutanud.»