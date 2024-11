Tema sõnul sõltub kodakondsusest loobumise protsess suuresti inimesest endast ehk sellest, kui põhjalikult on ta vajalike sammudega tutvunud ning kogu protsessi endale selgeks teinud. «Üldjuhul võtab kodakondsusest vabastamine aega kuskil kolm kuni kuus kuud sellest hetkest, kui vastav taotlus on saatkonnas vastu võetud ja registreeritud. PPA-le teadaolevalt võtab kõige rohkem aega saatkonda vastuvõtule pääsemine, sest broneeritavate aegade arv on piiratud ning saatkonda aja saamine võib võtta mitmeid kuid,» lisas Kadak.