Tallinna volikogu muutis kahe kooli nime

«Tallinn on Eesti vabariigi pealinn ja me peame seda rolli kandma uhkuse ja enesekindlusega. Sellest hilissuvest alustasime Eestis üleminekut täielikult eestikeelsele õppele ning Tallinna haridusasutuste nimed peavad samamoodi andma õpilastele selge sõnumi jagatud väärtusruumist,» ütles volikogu liige Riina Solman Isamaast.

«Eestimeelses ja eestikeelses Tallinnas pole haridusasutuste nimedes kohta sõnal «Vene». Mul on hea meel, et nii koolide juhid, hoolekogud kui ka õpilasesindused on nimemuutustega nõustunud ning löönud aktiivselt kaasa enda koolidele uue nime leidmisel. See võib tunduda väikese sammuna ühtsema ühiskonna loomisel, kuid märgiliselt on sel kandev roll,» lisas Solman.