Biden: Venemaa rünnak näitab Ukraina toetamise kiireloomulisust

Bideni hinnangul tuleb Ukrainale näidata tugevat toetust USA presidendiks valitud Donald Trumpi jaanuaris ametisseastumise eel.

«See rünnak on ennekuulmatu ja on järjekordne meeldetuletus Ukraina rahva toetamise kiireloomulisusest ja tähtsusest nende kaitsel Venemaa agressiooni vastu,» ütles Biden avalduses pärast seda, kui Venemaa tulistas Ukraina pihta suurel hulgal rakette ja droone, mis jättis miljon inimest elektrita.

«Sel päeval on minu sõnum Ukraina rahvale selge: Ühendriigid on teiega,» lisas Biden, kes on viimastel nädalatel Valges Majas püüdnud kinnitada USA toetust Ukrainale.

Eeldatakse, et Trump toob poliitikanihke Ukraina suhtes, mis on saanud Washingtonilt oma relvajõudude jaoks peaaegu 60 miljardit dollarit pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi 2022. aasta veebruaris.

Trump on lubanud konflikti kiiresti lõpetada vahendades relvarahu Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ja Venemaa liidri Vladimir Putini vahel.

Trumpi kriitikud on hoiatanud, et ametisse astuv vabariiklane kasutab tõenäoliselt USA sõjalist abi, et survestada Kiievit sõlmima kokkulepet.

Trump nimetas kolmapäeval oma Ukraina erisaadikuks erukindral Keith Kelloggi, kes ütles juulis antud intervjuus muu hulgas, et peab Ukraina valikuid täiesti selgeks.

«Kui Ukraina ei taha läbirääkimisi pidada, siis on see hea. Kuid pärast seda peavad nad leppima tohutute kaotustega oma linnades, leppima tõsiasjaga, et nende lapsed on suremas ja leppima sellega, et 130 000 surnu asemel on neil 230 000–250 000 surnut,» rääkis Kellogg tollases usutluses.