GALERII Kaitseväe akadeemia mälestas 100 aastat tagasi riigipöördekatse käigus langenud kadette

«Täna, 2024. aastal me tajume paremini kui kunagi varem, mida tundsid need õppurid sada aastat tagasi,» ütles kaitseväe akadeemia õppurkorpuse ülem kapten Märt Reedi varahommikusel mälestusrivistusel.

«Sõda Ukrainas on muutnud meie julgeolekukeskkonda märkimisväärselt, kuid meie pinnal on järjest rohkem ja rohkem liitlaste üksuseid, kellega koos harjutame ja koostööd teeme, et tagada meie regioonis julgeolekut. Siiski oleme me täna siin ja mälestame langenud kamraade, sest ajalugu ei tohi unustada. Seda peab mäletama, sest see õpetab, et iseseisvust ja vabadust ei saa võtta iseenesest mõistetavana,» märkis ta.