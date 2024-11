Jõhkras tapmises süüdi mõistetud mees ja naine lähevad pikaks ajaks vangi

Kohus tunnistas Anton Paukšte ja Maria Džumajani süüdi tapmises ning mõistis Paukštele 13 aastat vangistust, millele lisandub eelmise kohtuotsusega mõistetud ja ärakandmata karistus 10 kuud. Liitkaristuseks kujunes seega 13 aastat ja 10 kuud, mille alguseks luges mehe kinnipidamise mullu 11. septembril.

Džumajanile mõistis kohus 11 aastat ja kuus kuud vangistust ning karistuse kandmise alguseks luges samuti tema kinnipidamise mullu 11. septembril.

Süüdistuse järgi peksid Paukšte ja Džumajan viimase abikaasat nii jõhkralt, et too suri. Et olla kindel oma ohvri surmas, kägistas Paukšte teda veel rihmataolise esemega kuni süüdistatavad olid veendunud, et ohver on surnud.

Kohtulikul uurimisel puudus vaidlus tapmise aja, koha ja viisi osas. Põhiliseks vaidlusaluseks küsimuseks oli see, kas tapmine oli toime pandud grupis ehk kas kaastäideviijatena on käsitletavad mõlemad süüdistatavad või on tapmise toime pannud Paukšte üksinda.

Tõendeid hinnates leidis kohus, et kuritegu oli sooritatud läbi teadliku ja soovitud koostegutsemise. Kohtu hinnangul oli tegemist kaassüüdistatavate vahetu kokkuleppega sündmuskohal ning Džumajan andis tapmisele oma vaikiva heakskiidu. Ta ei kutsunud abi, ei lahkunud sündmuskohalt ega püüdnud mingil moel Paukšte tegevust katkestada. Lisaks tuli tõenditest välja asjaolu, et korterisse mindi just Džumajani initsiatiivil.

Kohus leiab, et arvesse võttes kuriteo asjaolusid, võib Džumajani karistus jääda lühemaks kui Paukštele mõistetav karistus, kuid mõlema süüdistatava puhul on põhjendatud sanktsiooni keskmisest kõrgema karistuse mõistmine.

Menetluskuludena tuleb Maria Džumajanil tasuda kokku 16 362,91 eurot ja Anton Paukštel 15 543,12 eurot.

Harju maakohtu otsus ei ole veel jõustunud.