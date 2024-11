PPA paneb Pinna tänava teeninduse kinni

«Loomulikult on kōik sellised sammud rasked ja emotsioone tekitavad, kuid tuleb vaadata statistikale ja praktikale otsa. Esiteks täna taotleb suurem osa inimestest dokumente läbi e-keskkonna ning nendel, kes soovib ilmtingimata esitada avaldust dokumentide saamiseks paberkandjal, saab seda mugavalt teha PPA Tammsaare esinduses.»

«Mis puudutab dokumentide väljastamist, siis neid saab juba pikemat aega kätte Selveri kauplustes, mis on oluliselt mugavam isegi kui käia Tammsaare vōi Pinna esinduses. Isegi olen mōned kuud tagasi saanud oma dokumendi Selveri infolauast kätte,» rääkis Jurtšenko.

PPA peadirektori asetäitja arenduse alal Kristi Hallas sõnas, et PPA on kokkuhoiukohti kaaludes võtnud suuna ID-kaarte, passe ja muid dokumente väljastavate teeninduste vähendamiseks.

«Selleks loob eeldused laiem e-teenuste kättesaadavus ja inimeste suurem harjumus kasutada iseteenindust. Samuti järgmisest aastast kehtima hakkav soodsam riigilõiv neile, kes võtavad dokumendi välja Selveris, mitte PPA ruumides. Kuigi paljude inimeste harjumus dokumendi taotlemisel on juba muutunud, võib füüsiliste teeninduste kärpimine osadele inimestele kaasa tuua ebamugavust ja ka pahameelt. Siiski mõjutab see muudatus vahetut turvalisust vähem. Analüüsime praegu, millises mahus ja millal teeninduste korraldust muuta on võimalik.»