Avalduses saab määrata vastuvõetamatud tingimused

Sotsiaalministeeriumi nõunik-peakaplan Katri Aaslav-Tepandi rääkis, et võrreldes suvise väljatöötamiskavatsusega on eelnõus täpsustatud elulõpu tahteavalduse koostamise aluseid ja välja töötatud kogu protsess alates sellest, kui inimene otsustab elulõpu tahteavalduse teha, kuni arsti nõustamise, tahteavalduse koostamise ja jõustumiseni.

«Elulõpu tahteavaldusega saab inimene keelduda teatud tervishoiuteenustest juhuks, kui ta on tulevikus otsusevõimetus ja pöördumatult halvas terviseseisundis. See tagab inimese enesemääramise õiguse ja selle, et ta on selgelt väljendanud, milline elukvaliteet on talle vastuvõetamatu,» ütles ta.