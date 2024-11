Riik töötas välja patsiendi elulõpu tahteavalduse

Lisaks regulatsioonile on kavas lisada tervisekassa rahastavate teenuste sekka patsiendi elulõpu tahtevaldusega seotud arstlik konsultatsioon. Kavas on arstkonnale koostada juhendmaterjal ja teha koolitusi, et tõsta nii arstkonna kui ka laiema avalikkuse teadlikkust elulõpu tahteavaldusest, selle koostamise ja muutmise võimalustest ning järgimise olulisust arstide poolt.

Eelnõu seab selged tingimused, mida tuleb tahteavalduse koostamisel järgida. Inimene peab olema täisealine ja otsusevõimeline. Arsti nõustamine on kohustuslik, et tagada teadlik ja kaalutletud otsus. Oma tahet saab avaldada üldjuhul tervise infosüsteemis, see on igal hetkel tühistatav ja soovi korral muudetav.

«Inimeste soovid, terviseseisundid ja digivõimekus on erinevad, seepärast on ka paberil vormistamise võimalus. Kui inimene ei saa anda digitaalallkirja, siis võib ta koos arstiga täita tahteavalduse ning allkirjastada selle omakäeliselt. Seejärel skaneeritakse või pildistatakse allkirjastatud dokument ning laaditakse üles tervise infosüsteemi. Nii on elulõpu tahteavaldus kättesaadav kõikidele tervishoiuteenuse osutajatele,» ütles Aaslav-Tepandi.

Soovi korral saab inimene määrata usaldusisiku. Usaldusisik seisab hea selle eest, et inimese tahe oleks austatud ja järgitud. Kui puudub usaldusisik ja inimene ei saa tervisliku seisundi tõttu ise allkirja oma tahteavaldusele anda, tuleb appi tunnistaja. Tunnistaja kinnitab, et tahteavaldus väljendab isiku tegelikku soovi ja on tehtud vabatahtlikult. Tunnistaja peab olema vähemalt 18-aastane ja teadlik dokumendi sisust. Nii on tagatud, et dokument on kehtiv ja inimese tahe on selgelt väljendatud.

Eelnõu plaanitakse jõustada 1. jaanuaril 2027

«See annab meile aega luua vajalikud IT-lahendused ja koolitada tervishoiutöötajaid,» lisas Aaslav-Tepandi. «Oluline on, et nii meie ühiskond, meie inimesed kui ka arstid oleksid uue süsteemi rakendamiseks valmis.»

Patsiendi elulõpu tahteavalduse väljatöötamine algatati vastavalt valitsuse tööplaanile, milles nähti ette luua lihtsam õiguslik võimalus patsienditestamendi koostamiseks. Elulõpu tahteavalduse eelnõu koostamisele on eelnevalt suure panuse andnud laiapõhjaline asjatundjate töörühm, mis oli ellu kutsutud 2020. aastal Eesti Arstide Liidu eetikakomitee ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse eestvedamisel.