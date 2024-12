100 Nägu Aasta 2024: külgsuunaline liikumine

Sõda Ukrainas kestab juba kolmandat aastat ja häid uudiseid eriti ei paista. Pommid ja droonid plahvatavad iga päev ja inimesed surevad – nii kodudes kui rindel. Kõik see on muutunud osaks meie elust, uudisvoost, riigi- ja äririskist. Jutud kolmandast maailmasõjast või NATO riikide ründamisest ei ole enam fantaasia, vaid reaalne oht. Euroopa on justkui tardunud sõjahirmus, tehes näo, nagu võiks see kõik lihtsalt mööduda ja endine olukord naaseb, kirjutab väljaande «2024: 100 nägu Eestist ja maailmast» toimetaja Aivar Reinap.