FOTOD President Alar Karis tunnustas aasta parimaid õpilasleiutajaid

«Igas ametis olles on võimalik leida midagi, mida saab paremaks teha. Tuleb vaid osata näha võimalusi. See ongi leiutamise juures peamine – kõigepealt peab märkama probleemi. Seejärel saab mõtlema hakata, milline lahendus on kõige nutikam ja kasulikum,» ütles president Karis.

Ta lisas: «Alati ei pea see olema mõni masin, teinekord tuleb lihtsalt asju teistmoodi tegema hakata. Kui osata nii mõtlema hakata, saab leiutamisest eluviis. Ja see on üks mõnus eluviis. See on kasulik kõigi teiste jaoks, sest siis läheb ka meie elu paremaks. Aga mõnus ka teile endale, sest nuputamise ja avastamise rõõm on üks vägev doping.»

Tunnustuse pälvis 55 õpilasleiutajat, kelle mõttelennu ja kätetöö tulemusena valmis 46 nutikat leiutist, mis pakuvad lahendusi igapäevastele probleemidele. Tunnustuse osaliseks said ka esimese ning teise preemia saanud tööde juhendajad – kokku tunnustati 14 töö juhendajat.

Konkursi hindamiskomisjoni esimehe Tanel Liira hinnangul on aastate jooksul õpilaste leiutised muutunud sisukamaks ning hästi juhendatud tööde puhul hakkab silma nende põhjalikkus.