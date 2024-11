GALERII Pühapäeval hakkab sõitma Vanasadama tramm

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul on ühistranspordi arendamine kasvava rahvaarvuga Tallinnas väga oluline ja linn on saanud juurde tänapäevast tänavaruumi, kus on hea nii jalakäijatel kui ratturitel. «Eriti rõõmsaks teeb Kaubamaja ristmik, kus jalakäijad saavad taas tänavat ületada maa alla minemata,» lausus Ossinovski.