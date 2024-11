Tsahkna: Gruusia võimuladvik liigub otse Venemaa mõjusfääri

Tsahkna sõnul on Gruusias toimunud demokraatia vähikäik juba pikemat aega, mille ühed märgilisemad osad on selle aasta mais vastu võetud niinimetatud välisagentide seadus ja niinimetatud traditsioonilise perekonna kaitsmise seadus.

«Lisaks kuu aega tagasi toimunud valimised, mida ei saa rikkumiste arvu ja tõsiduse tõttu nimetada ei vabadeks ega õiglasteks. Neljapäevane Gruusia võimupartei otsus oli lõplik samm ja tõestus, et nad on valetanud Gruusia rahvale, kuid ennekõike ka oma valijatele, kes lootsid ja uskusid, et Gruusia Unistuse võimu ajal liigutakse koos EL-i poole,» ütles Tsahkna, lisades, et 80 protsenti Gruusia inimestest soovib, et nende riik ühineks Euroopa Liiduga.