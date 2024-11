«Tänan meie diplomaate, kes nii Keenias kohapeal kui Tallinnas tegid viimastel päevadel suuri jõupingutusi selle nimel, et tekkinud olukord laheneks ja Eesti kodanikud pääseksid koju,» märkis Tsahkna.

Eesti turiste hoiti ühes Keenia hotellis kinni, kuna majutusasutus polnud reisibüroolt Kon Tiki Reisid OÜ raha kätte saanud.

Kon Tiki kliendid vajavad abi ka mujal

Ka TTJA andis teada, et Keenias tekkinud olukord, kus Eesti turiste hoiti hotellis kinni, on nüüdseks lahenenud. Amet on koostöös välisministeeriumiga abiks inimeste kojutoomisel ja tekkinud kulude hüvitamisel. Lisaks Keeniale on aga mitmed Kon Tiki kliendid veel Mehhikos, Dominikaanis, Sansibaril ja Malaisias, kellega käib aktiivne suhtlus, et olla ka neile abiks reisijate reisilt tagasitoomiseks ning vajadusel tagasitoomiseni majutamiseks.

Koos välisministeeriumiga peetud läbirääkimised Keenia hotelliga päädisid sellega, et TTJA poolt esitatud garantiikiri oli abiks Eesti inimeste hotellist väljasaamisel. Garantiikiri on seotud tagatise realiseerimisega ja ametil oli võimalik garanteerida see summa, mis puudutas reisijate koju toimetamist.

Tagatise seadmise kohustus on ettevõtjal ja amet võtab selle kasutusele kui ettevõtja ei suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingutest ja seotud reisikorraldusteenuste lepingutest tulenevaid kohustusi reisijate ees.

TTJA-le teadaolevalt on veel 26 inimest Mehhikos, 25 inimest Sansibaril, 11 inimest Dominikaanis ning 4 inimest Malaisias Kon Tikist ostetud reisidel. Kõikide reisiseltskondadega on TTJA koos välisministeeriumiga suhelnud ning pakub igakülgset tuge, et kõik reisiteenused saaksid osutatud, sh oleksid inimestel olemas majutused ning piletid tagasilendudeks.

Amet tuletab meelde, et kogub reisijatelt avaldusi ära jäänud pakettreisi või selle osa või lunastamata pakettreisi kinkekaardi eest tasutud raha tagasi saamiseks. Samuti kogub TTJA avaldusi reisiettevõtja maksevõime tõttu ära jäänud seotud reisikorraldusteenuste osaks olevate reisiteenuste eest tasutud raha tagasi saamiseks. Avalduse vormi leiab TTJA kodulehelt. Avaldus koos asjakohaste lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 2025. aasta 28. jaanuariks e-posti aadressile reis@ttja.ee või tavapostiga Endla 10a, 10122 Tallinn.

Tänase seisuga on TTJA-le laekunud üle 300 avalduse Kon Tiki Reisid OÜ-le makstud summade tagastamiseks.

Reisiettevõtja Kon Tiki Reisid OÜ tagatise kasutamiseks algatati menetlus 28. novembril, kui ettevõtja teavitas TTJA-d, et ei suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingutest ja seotud reisikorraldusteenuste lepingutest tulenevaid kohustusi reisijate ees.

TTJA on alustanud reisiettevõtja Kon Tiki Reisid OÜ tagatise kasutamise menetluse, et kasutada reisiettevõtja tagatist reisijate reisilt tagasitoomiseks, vajadusel tagasitoomiseni majutamiseks, reisitasu tagastamiseks reisijale pakettreisi ärajäämise korral või hüvitise tasumine pakettreisi ärajäänud osa eest, tasu tagastamiseks lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest.