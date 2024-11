Tudengite algatus tõi vähi teaduspäeva Tallinna Ülikool

Ürituse korraldasid tudengid ELU (Elu Lõimiv Uuendus) projekti raames, tuues kokku teadlased, meditsiini- ja loodusteaduste eksperdid ning huvilised. Päeva eesmärk oli suurendada teadlikkust ja edendada koostööd erinevate distsipliinide vahel, mis on kriitilise tähtsusega vähivastases võitluses.

Teaduspäev rõhutas, et vähiravi ja ennetuse arendamisel ei piisa ainult meditsiinitöötajate pingutustest. Üritusel osalenud esinejad tõid esile, kuidas loodusteadlased, insenerid ja IT-spetsialistid panustavad tervishoiusüsteemi tõhustamisse. See mitmekülgne lähenemine aitab kaasa uute ja innovaatiliste lahenduste leidmisele, mida on vaja tulevikus vähi efektiivsemaks diagnoosimiseks ja raviks.