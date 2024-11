Pakosta arutas Ukraina kolleegiga küüditatud laste andmebaasi loomist

«Meil on suur vastutus aidata kaasa, et Ukraina laste turvalisus ja privaatsus oleks tagatud, pakkudes neile kaitset ja õigusi ka kõige keerulisemates oludes,» vahendas justiitsministeerium Pakosta sõnu.

Ministri sõnul on Eesti valmis aitama andmestandardite ühtlustamisel, et tagada muuhulgas tundlike andmete turvalisus. Ministri sõnul tuleks ukrainlastele anda Euroopa Liidu kodanikega võrdsed õigused.

«Ukraina õigusraamistik vajab ajakohastamist ning meie Ukraina kolleegid on andnud mõista, et Eesti ekspertide teadmised ja toetus selles protsessis on väga oodatud,» ütles Pakosta.

Ka Ukraina justiitsminister Stefanišinaga tõdes, et Ukrainal seisavad ees veel mitmed väljakutsed selles küsimuses ning tänas ka Eestit valmisoleku eest alati Ukrainale toeks olla. Mõlemad osapooled tõid välja, et kui oluline on koostöö, et luua digitaalseid lahendusi ja õigusreforme, mis pakuvad tuge küberohtude vastu ja aitavad kaasa Ukraina eurointegratsioonile.