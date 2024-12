Karis Zurabišvilile: toetame Gruusia rahvast ja nende püüdlusi liituda Euroopa Liiduga

«Gruusia rahvas on korduvalt väljendanud oma tahet kuuluda Euroopa Liitu. See on olnud nende pikaajaline siht ja lubadus, mille on andnud ka nende juhid. Gruusia valitseval parteil ei ole mandaati peatada enamiku soovi ja keerata riigi tee Euroopast eemale. Gruusia rahval on õigus valida oma tee ja tulevik,» ütles president Alar Karis.