«Meie kohus on mälestada neid, kes on Eesti eest langenud, aga meie võitlusvaimu jaoks on veelgi olulisem tähistada meie võite. Detsembrimässu mahasurumine oli noore Eesti riigi jaoks oluline võit, sest mässu õnnestumise korral ei oleks me täna siin, kus oleme – vabas Eestis,» ütles Kaitseliidu veebel ülemveebel Andri Harkmann.