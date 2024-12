Peapiiskop Urmas Viilma: kanooniline lõhe suurendab lõhet inimeste vahel

«Tahan loota, et see lähendab ja koondab inimesi senisest enam ning kirik jõuab kogudustele ja liikmetele lähemale. Aeg annab arutust, kas see samm ühendab meie harali vajuvat kirikut senisest rohkem,» sõnas Viilma.

«See on võimalus koostöötahte ja osaduse rõhutamiseks ning ligimesearmastuse väljendamiseks. Eriti oluline on see Eestimaal, kus maailmavaateline ja kanooniline lõhe ei kulge enam teineteisest kaugel asuvate patriarhide vahel, vaid on süvenemas Maarjamaa (õige)usklike, nagu ka keele- ja rahvusrühmade vahel. Vabaduse eest seismine ja vabaduse hoidmine on muutnud aktuaalseks küsimuse usuvabaduse tegelikust olukorrast ilmalikus riigis,» ütles Viilma.