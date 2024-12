FOTOD JA VIDEO Esimene e-resident Edward Lucas sai tähtpäeval kätte uue digi-ID kaardi

«Edward Lucase väsimatu usk Eestisse ja meie digiriiki ulatub enam kui 30 aasta taha. Ta on osa Eesti eduloost, olles meie eestkõneleja ning veendunud innustaja, et teeme väikese riigina midagi sellist, millest ühel hetkel võtavad eeskuju ka suuremad. Aitäh, et oled andnud meile eneseusku, et meie ideed ja digitaalsed innovatsiooni ei ole üle võlli ning võiksid leida usaldust ka laias maailmas,» kirjutas Ilves oma tervituses Edward Lucasele. «E-residentsus on üks viimase kümne aasta positiivsemaid arenguid ja ideaalne näide, kuidas kastist-väljas-mõtlemine saab paljude elu paremaks muuta. Mida rohkem on meil e-residente, seda suurem on Eesti.»