FOTOD Rahvusmõtte auhinna pälvis Krista Aru

«Krista Aru on raamatukogu. See on suur ja avar hoone, mis ühelt poolt hoiab alles meie mälu, aga teisalt ka avab selle: see on nende inimeste kohtumispaik, kes saavad loetu üle mõtteid vahetada, kõneleda üksteisele oma mõtetest, soovidest ja ideaalidest ning uuendada niimoodi oma tahet, oma tulevikuvaadet,» rääkis Hellerma.