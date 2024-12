FOTOD Vabaduse väljakul avaldatakse laste õiguste eest meelt

MTÜ Eesti Laste Õiguste Eest juhib meeleavaldusega tähelepanu sellele, et Eesti turvalisemaks ja õiglasemaks paigaks muutmiseks on vaja suuri muutusi. «​Probleemid ei lahene kinnistes kohtusaalides – need nõuavad avatud arutelu ja solidaarsust kogu ühiskonnalt. Proovime selle eest seista ja avalikult sellel teemal sõna võtta, et laste õigused on inimõigused,» kirjutasid meeleavalduse algatajad sotsiaalmeedias.