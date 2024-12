Tsahkna: Gruusia võimupartei on aastaid enda rahvale valetanud

Tsahkna rääkis, et inimestel on õigus protestides oma meelsust näidata. Ebaproportsionaalne vägivald, mida Gruusia võimud kasutavad protestijate vastu, on Tsahkna sõnul absoluutselt lubamatu ja nõuab nii Euroopa Liidu partneritelt jõulist reaktsiooni, sest sellistele tegudele peab järgnema tagajärg.