Raplamaal kadunud 74-aastane Aarne leiti surnuna

Teisipäeval teatas politsei, et kadunud on 74-aastane Aarne, kes lahkus Raplamaal Pirgu külas asuvast kodust rattal ning ei võtnud kaasa mobiiltelefoni. Arvati, et mees võis olla meeltesegaduses hätta sattunud. Politsei korraldas otsinguid tema kodukandis.